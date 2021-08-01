Бойовики розміщують на Донбасі танки та гаубиці: ОБСЄ помітила десятки одиниць техніки

Спостерігачі з організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксували на окупованих територіях Донбасу важку військову техніку. Їм вдалося з'ясувати, що бойовики розміщують танки, гармати і великокаліберні гаубиці на своїх полігонах і поблизу житлових районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ОБСЄ за 31 липня.

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання, безпілотник ОБСЄ зафіксував 61 танк, 20 гаубиць, 6 протитанкових гармат на двох полігонах в

непідконтрольних уряду районах Луганської області.

З них 22 танки (Т-64 - 15 од., Т-72 - 7 од.) окупанти розмістили в районі селища Круглик. Ще 39 танків (Т-64 - 23 од., Т-72 -16 од.) безпілотник помітив в районі Мирного біля Луганська.

Також повідомляється про 8 самохідних гаубиць ("Гвоздика", 122 мм) і 12 буксируваних ("Жаба", 122 мм), а також 6 протитанкових гармат (МТ-12" Рапіра", 100 мм) в Мирному.

Крім того, ОБСЄ помітила ознаки військової присутності і присутності військового типу в зоні безпеки в Будьонівському районі Донецька. Там команда СММ бачила 14 бойових броньованих машин. Серед них 12 бронетранспортерів різних видів (БТР-70 - 2 од., БТР-80 - 2 од., МТ-ЛБ - 8 од.), одна траншейна машина і БТС-4а.

Також повідомляється про міну 120 калібру, що не розірвалася, в районі шахти "Жовтневої". Її засікли камери ОБСЄ.