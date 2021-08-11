Боевики распространяют фейки об обстрелах со стороны ВСУ, чтобы блокировать работу КПВВ

Боевики ведут дезинформационную кампанию среди жителей временно оккупированных территорий на Донбассе. В частности, они распространяют откровенную ложь об обстрелах со стороны ВСУ, чтобы блокировать работу КПВВ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что пророссийские боевики ведут обстрелы населенных пунктов в зоне ООС, обвиняя в них Вооруженные силы Украины (ВСУ).

"Именно во время распространения откровенной лжи об обстрелах они заявляют, что блокируют работу КПВВ "из соображений безопасности", - уточнили в ООС.

Кроме того, распространением фейковых обвинений ВСУ в обстрелах российско-оккупационные войска пытаются создать выгодный для себя информационный шум накануне запланированного на 26 августа заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ).