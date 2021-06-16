Боевики ранили украинского военного на Донбассе

В результате обстрела позиций сил ООС вечером 16 июня ранение получил украинский военный. Вооруженные силы Украины открыли ответный огонь.
Об этом сообщила оперативно-тактическая группа (ОТГ) "Север".
"Сегодня, 16 июня, в районе действия объединенных сил в зоне ответственности ОТГ "Север" около 19:30 в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Луганское, военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.
Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное.
На обстрел противника украинские военные открыли ответный огонь. На месте происшествия работают представители воинской части и группы оперативного реагирования службы правопорядка ВСУ.
Напомним, сегодня, 16 июня, на Донбассе погиб военнослужащий Роман Галух. Он был родом из города Рава-Русская Львовской области.
Ранее сообщалось, что 15 июня на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Потерь среди ВСУ нет.
Как сообщало РБК-Украина, 14 июня украинские военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве. В результате инцидента получили ранения два человека.