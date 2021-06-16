Боевики ранили украинского военного на Донбассе

Об этом сообщила оперативно-тактическая группа (ОТГ) "Север" .

"Сегодня, 16 июня, в районе действия объединенных сил в зоне ответственности ОТГ "Север" около 19:30 в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Луганское, военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное.

На обстрел противника украинские военные открыли ответный огонь. На месте происшествия работают представители воинской части и группы оперативного реагирования службы правопорядка ВСУ.