Боевики пытались продвинуться вперед вблизи Золотого, - ООС

По состоянию на 18:00 субботы потерь среди украинских военных нет

В субботу, 16 июня 2018 года, вблизи Золотого боевики пытались улучшить свое тактическое положение на Луганском направлении. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток, 16 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой... Вблизи населенного пункта Золотое под прикрытием минометов и огня БМП, боевики пытались улучшить свое тактическое положение на Луганском направлении. Объединенные силы открывали огонь в ответ и не давали противнику возможности продвижения в сторону наших позиций", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что российско-оккупационные войска 13 раз нарушали режим прекращения огня, из которых два раза открывали огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

"В Донецкой области, под прицелом российско-оккупационных войск оказались окраины Авдеевки и Зайцевого. На Мариупольском направлении оккупанты открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по Водяному и Широкино. Объединенные силы давали адекватный ответ, не нарушая минских договоренностей", - проинформировали в пресс -центре ООС.

Подчеркивается, что в ходе боевых действий текущих суток потерь среди украинских военных нет. Потери противника уточняются.

Напомним, в результате обстрела боевиков под Торецком жительница с. Южное 1969 года получила осколочное ранение грудной клетки и бедра.