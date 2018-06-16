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Боевики пытались продвинуться вперед вблизи Золотого, - ООС

НовостиПроисшествия    16.06.2018 - 20:43
Фото: боевик (vk.com/sdd_sevastopol)
Фото: боевик (vk.com/sdd_sevastopol)

По состоянию на 18:00 субботы потерь среди украинских военных нет

В субботу, 16 июня 2018 года, вблизи Золотого боевики пытались улучшить свое тактическое положение на Луганском направлении. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток, 16 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой... Вблизи населенного пункта Золотое под прикрытием минометов и огня БМП, боевики пытались улучшить свое тактическое положение на Луганском направлении. Объединенные силы открывали огонь в ответ и не давали противнику возможности продвижения в сторону наших позиций", - сказано в сообщении.

 

Зведення станом на 18:00 16 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення Упродовж поточної доби, 16 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 16 червня 2018 р.

Также отмечается, что российско-оккупационные войска 13 раз нарушали режим прекращения огня, из которых два раза открывали огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

"В Донецкой области, под прицелом российско-оккупационных войск оказались окраины Авдеевки и Зайцевого. На Мариупольском направлении оккупанты открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по Водяному и Широкино. Объединенные силы давали адекватный ответ, не нарушая минских договоренностей", - проинформировали в пресс -центре ООС.

Подчеркивается, что в ходе боевых действий текущих суток потерь среди украинских военных нет. Потери противника уточняются.

Напомним, в результате обстрела боевиков под Торецком жительница с. Южное 1969 года получила осколочное ранение грудной клетки и бедра.

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Теги публикации: ООС, боевики, Золотое  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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