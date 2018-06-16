Бойовики намагалися просунутися вперед поблизу Золотого, - ООС

Станом на 18:00 суботи втрат серед українських військових немає

У суботу, 16 червня 2018 року, поблизу Золотого бойовики намагалися покращити своє тактичне положення на Луганському напрямку. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Упродовж поточної доби, 16 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою… Поблизу населеного пункту Золоте, під прикриттям мінометів та вогню БМП, бойовики намагалися покращити своє тактичне положення на Луганському напрямку. Об’єднані сили відкривали вогнем відповідь та не давали противнику можливості просування в бік наших позицій", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що російсько-окупаційні війська 13 разів порушували режим припинення вогню, з яких два рази відкривали вогонь із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

"На Донеччині, під прицілом російсько-окупаційних військ опинилися околиці Авдіївки та Зайцевого. На Маріупольському напрямку окупанти відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по Водяному та Широкине. Об'єднані сили давали адекватну відповідь, не порушуючи мінських домовленостей", - поінформували в прес-центрі ООС.

Підкреслюється, що в ході бойових дій поточної доби втрат серед українських військових немає. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, у результаті обстрілу бойовиків під Торецьким жителька с. Південне 1969 року народження отримала осколкове поранення грудної клітини і стегна.