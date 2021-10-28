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Боевики пятнадцать раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, погиб украинский военный

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Донбасс, Четверг 28 октября 2021 07:49
Боевики пятнадцать раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, погиб украинский военный Фото: боевики пятнадцать раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, погиб украинский военный (фото facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Анна Полисученко

За прошедшие сутки, 27 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Вблизи Гранитного оккупанты дважды совершили обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В направлении Луганского враг четыре раза вел огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В сторону Новолуганского и Водяного, что на Приазовье, наемники применили ручные противотанковые гранатометы.

В районе Лебединского и Зайцево обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Широкино враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Позиции вблизи Кряковки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.

Возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата осуществили сброс неизвестных взрывных устройств.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии соприкосновения.

Наши защитники открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

По состоянию на 7 часов утра, 28 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Луганского оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.

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