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Бойовики п'ятнадцять разів порушили режим "тиші" на Донбасі, загинув український військовий

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Донбас, Четвер 28 жовтня 2021 07:49
Бойовики п'ятнадцять разів порушили режим "тиші" на Донбасі, загинув український військовий Фото: бойовики п'ятнадцять разів порушили режим "тиші" на Донбасі, загинув український військовий (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Анна Полисученко

Упродовж минулої доби, 27 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Поблизу Гранітного окупанти двічі здійснили обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Луганського ворог чотири рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Біля Новотошківського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

В бік Новолуганського та Водяного, що на Приазов’ї, найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.

В районі Лебединського та Зайцевого обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Позиції поблизу Кряківки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотника з перетином лінії зіткнення.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7 годину ранку, 28 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.

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