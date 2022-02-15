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Боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных: двое бойцов ранены

Автор: Наталья Скороход

За прошедшие сутки, 14 февраля, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов двое бойцов ООС получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе Трехизбенки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В сторону Новотроицкого российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В окрестностях Песков оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Марьинки боевики применяли беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и уничтожили 1 БПЛА противника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

"Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего - средней тяжести, второго – удовлетворительное", - уточнили в штабе ООС.

Напомним, что 13 февраля боевики шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе. Они обстреливали позиции ООС из минометов и гранатометов.

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Донбасс