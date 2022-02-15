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Бойовики п'ять разів обстріляли позиції українських військових: двоє бійців поранені

Автор: Наталья Скороход

За минулу добу, 14 лютого, бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів двоє бійців ООС отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

В районі Трьохізбенки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

У бік Новотроїцького російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

В околицях Пісків окупанти обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Мар'їнки бойовики застосовували безпілотний літальний апарат, за допомогою якого зробили скидання пострілу ВОГ-17.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, і знищили 1 БПЛА противника", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

В результаті дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

"Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров'я одного військовослужбовця - середньої тяжкості, другого - задовільний", - уточнили в штабі ООС.

Нагадаємо, що 13 лютого бойовики шість разів порушили "тишу" на Донбасі. Вони обстрілювали позиції ООС з мінометів та гранатометів.

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Донбас