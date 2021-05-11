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Боевики пять раз обстреляли позиции ООС на Донбассе: огонь велся из запрещенного оружия

Автор: РБК-Украина

На Донбассе в течение 11 мая вооруженные формирования Российской Федерации пять раз открывали огонь по позициям ООС. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил (ООС).

Пророссийские боевики открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров вблизи поселка Новгородское. Неподалеку от населенных пунктов Новоселовка и Пивденное противник задействовал противотанковые гранатометы и пытался провести дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет. В ответ на обстрел боевиков военные ООС открывали огонь.

Украинская сторона поставила в известность миссию ОБСЕ о грубом нарушении перемирия со стороны пророссийских незаконных вооруженных формирований.

Напомним, в субботу в госпитале Харькова умер военный, который получил ранение на Донбассе в конце апреля.

Еще один воин, ранее раненный в зоне ООС, умер в пятницу во львовской больнице.

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