Боевики пять раз обстреливали позиции ООС на Донбассе, ранен военный

В среду, 26 мая, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела получил ранения украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Так, вражеский обстрел был зафиксирован вблизи населенного пункта Крымское. Оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и из вооружения боевой машины пехоты.
Кроме того, боевики совершили обстрел в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Причепиловки.
В районе населенных пунктов Красногоровка и Павлополь российско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
При этом вблизи Авдеевки боевики открывали огонь из снайперского оружия.
"Вследствие вражеского огня украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские военные открывали огонь на вражеские обстрелы.
"Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 25 мая, боевики восемь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе.
Кроме того, 24 мая боевики также восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.