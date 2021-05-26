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Оккупанты восемь раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен военный

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Донбасс, Среда 26 мая 2021 08:10
Оккупанты восемь раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен военный Фото: на Донбассе за сутки стреляли восемь раз (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

На Донбассе за прошедшие сутки, 25 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушали режим прекращения огня. Украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

У Павлополя российские наемники вели огонь в сторону позиций ВСУ из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Новомихайловки враг открывал огонь из противотанковых пушек и стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия. В результате вражеского огня украинский защитник получил ранения.

Вблизи поселка Новгородское оккупанты совершили обстрел из минометов 82 калибра. У Водяного они трижды применили в сторону наших позиций автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

26 мая оккупанты на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.

Напомним, 24 мая боевики также восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, на днях в результате обстрелов боевиков один украинский военный получил ранение.

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