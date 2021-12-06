Боевики пять раз нарушили "тишину" на Донбассе. Подразделения ООС открывали огонь в ответ

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении Песков. Оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.

В сторону Катериновки в Луганской области российские наемники совершили обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Попасной боевики применили минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Недалеко от Шумов оккупационные войска вели обстрел из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.

Возле Майорска российские наемники стреляли из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.