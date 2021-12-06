UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики пять раз нарушили "тишину" на Донбассе. Подразделения ООС открывали огонь в ответ

Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 6 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, два из которых из запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении Песков. Оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.

В сторону Катериновки в Луганской области российские наемники совершили обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Попасной боевики применили минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Недалеко от Шумов оккупационные войска вели обстрел из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.

Возле Майорска российские наемники стреляли из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 5 декабря, боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООСДонбасс