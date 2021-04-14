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Боевики пять раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен еще один военный

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе за прошедшие сутки, 13 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов еще один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Так вблизи Южного боевики обстреливали позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а у поселков Зайцево и Екатериновка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде населенного пункта Майорское противник с помощью беспилотника сбросил на позиции украинских военных гранаты.

Также боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия по позициям ООС возле Первомайского.

"Вследствие вражеских обстрелов, за минувшие сутки, 3 военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. Воинам оказана необходимая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение", - сообщили в штабе.

На обстрелы противника украинские военные открывали огонь. О действиях боевиков сообщено представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток боевики дважды нарушили "тишину". Взле Светлодарска открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в районе Майорского совершили дистанционное минирование с автоматических станковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь с начала суток среди украинских военных нет.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что вчера в результате сброса гранат с помощью беспилотников боевиков один украинский военный погиб, еще двое получили ранение.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия за неделю перебросила на Донбасс около 250 своих военных.

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