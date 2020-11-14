Боевики пять раз нарушили "тишину" на Донбассе

На протяжении прошлых суток, 13 ноября, на Донбассе было зафиксировано пять нарушений договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников. Враг частности применил миномет калибра 82 миллиметра вблизи Каменки.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Неподалеку Водяного противник совершил выстрелы из автоматического станкового гранатомета и ручного противотанкового гранатомета. А в районе населенного пункта Марьинка зафиксировано открытие огня вражеским снайпером.

В районе Шумов российские оккупанты применили БПЛА, оборудованный для сброса выстрела ВОГ-17. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника был подавлен.

Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.

От начала текущих суток, 14 ноября, нарушений договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы, на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

Напомним, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений на Донбассе за прошлые сутки. Большинство из них - в Донецкой области.

РБК-Украина писало, что по данным ОБСЕ, за период с 1 января 2017 по 15 сентября 2020 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила информацию о 946 погибших и пострадавших на Донбассе.