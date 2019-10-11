Боевики на Донбассе проводят паспортизацию силовых структур, - ГУР

Командование боевиков на Донбассе продолжают принимать меры по ускорению "паспортизации" личного состава всех "силовых структур". Об этом сообщает Главное управление разведки.

Сообщается, что все "силовики" боевиков должны получить российское гражданство до конца года. Где показатель "паспортизации" будет плохим, боевики планируют ввести взыскания для командиров соединений.

"В связи с этим, в частности, вводится практика ежемесячного заслушивания на заседаниях аттестационных комиссий тех командиров соединений, где показатель "паспортизации" будет плохим, с последующим принятием решений о наложения взысканий вплоть до увольнения с военной службы. Кроме того, до 1 ноября ко всем так называемым "силовикам" будет сообщено под подпись персональное предупреждение об увольнении со службы в случае получения российского гражданства до конца текущего года", - сообщили в ГУР.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Донбасса с 1 октября планировали ввести новые правила прохождения военной службы. В частности, в подразделениях боевиков должны служить только военнослужащие с российскими паспортами.

Напомним, за прошлые сутки, 10 октября, боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб один украинский военный.