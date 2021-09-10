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Боевики проведут военные сборы на Донбассе на следующей неделе, - разведка

Автор: Инна Собора

Командование Вооруженных сил РФ продолжает подготовку мобилизационного резерва для комплектования личным составом соединений и частей на Донбассе. Очередные военные сборы запланированы на следующую неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Контроль проведения собрания будет осуществлять командный состав 8 армии Южного военного округа ВС РФ.

"На следующей неделе оккупанты проводят очередной сбор военнообязанных запаса. Оповещение призывного состава осуществляется как по адресам проживания, так и по месту их трудоустройства", - говорится в сообщении.

Также по данным разведки, руководителей предприятий предупреждают о строгой ответственности в случае невыполнения мобилизационных планов.

Ранее сообщалось, что пророссийские боевики на оккупированном Донбассе мобилизуют работников местных предприятий.

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Министерство обороны УкраиныДонбасс