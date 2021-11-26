Бойовики не пропускали ОБСЄ на непідконтрольні території в районі Золотого

Бойовики на Донбасі заважають моніторингу ситуації, яку здійснює Організація з безпеки та співробітництва в Європі. Вони не пропускали спостерігачів на окуповані території в районі Золотого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 25 листопада.

О 15:00 25 листопада патруль ОБСЄ на чотирьох автомобілях прибув з підконтрольних уряду районів на місце ділянки розведення сил в районі Золотого. Спостерігачі планували проїхати в непідконтрольні уряду райони Луганської області для моніторингу ситуації.

"Два члени збройних формувань (з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК") не пропустили патруль місії, пославшись на "накази від своїх командирів", - йдеться в повідомленні.

В результаті через 15 хвилин спостерігачам довелося покинути це місце.

ОБСЄ зазначає, що подібні випадки відбувалися в інші дні цього тижня. Зокрема, 23 листопада та 25 листопада збройні формування не дозволили патрулям ОБСЄ перетнути лінію зіткнення в обох напрямках у трьох місцях у Луганській області. Також 24 листопада спостерігачі не змогли здійснити моніторинг ситуації в Донецькій області.

ОБСЄ нагадує, що Рішенням Постійної ради ОБСЄ № 1117 передбачено забезпечення безпечного та надійного доступу місії по всій Україні.

"Необмежений і безумовний доступ до всіх районів є критично важливим для забезпечення ефективного моніторингу та інформування про ситуацію з безпекою, а також виконання інших передбачених мандатом завдань", - йдеться в повідомленні ОБСЄ.