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Миссия ОБСЕ насчитала на Донбассе за сутки сотни нарушений "тишины"

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Донбасс, Четверг 25 ноября 2021 05:40
Миссия ОБСЕ насчитала на Донбассе за сутки сотни нарушений "тишины" Фото: СММ ОБСЕ насчитала почти 748 нарушений (twitter.com/osce_smm)
Автор: Артур Родивилов

За сутки, 23 ноября, миссия ОБСЕ зафиксировала в Донецкой и Луганской областях 748 нарушений режима прекращения огня. Среди них взрывы и разрывы снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

В Донецкой области СММ зафиксировала 376 нарушений режима прекращения огня, в том числе 230 взрывов (1 разрыв боеприпаса, 27 взрывов в воздухе и 222 взрыва неопределенного происхождения).

Большинство из них произошло в районах севернее н.п. Широкино, к юго-западу от н.п. Светлодарск, к северо-западу от н.п. Горловка и западнее н.п. Ясиноватая.

Кроме того, члены патруля миссии слышали 8 взрывов неопределенного происхождения северо-западнее н.п. Мариновка, оцененных как обучение с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности.

В Луганской области СММ зафиксировала 372 нарушения режима прекращения огня.

В частности 230 взрывов (2 разрыва боеприпасов и 228 взрывов неопределенного происхождения). Большинство нарушений произошло в районах у участка разведения в районе н.п. Золотое.

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