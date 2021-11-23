Боевики не пропускали ОБСЕ на Донбассе и глушили беспилотники
Боевики создают новые препятствия для Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Донбассе. На этот раз оккупанты не пропускали наблюдателей ОБСЕ на неподконтрольные территории и создавали помехи для беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 22 ноября.
На блокпосте возле Минерального недалеко от Донецка вооруженный член вооруженных формирований не пропустил патруль в направлении н. п. Ясиноватая. Он сослался на "боевые действия" в этом районе.
Возле железнодорожной станции "Червоная Могила" в н. п. Вознесеновка (Луганская область) член вооруженных формирований не пропустил патруль на территорию станции и сказал им покинуть этот район.
Также в пункте пропуска на границе возле Вознесеновки член вооруженных формирований заявил патрулю, что они должны покинуть этот район, сославшись на "приказы от своих командиров".
Также в ОБСЕ отмечают несколько случаев создания помех для беспилотников, с помощью которых наблюдатели совершают мониторинг.
Дважды беспилотники ОБСЕ глушили возле Горловки, по одному разу возле Первомайска, Брянки и н. п. Новый.
Напомним, что боевики размещают танки на Донбассе. В Луганской области их заметили наблюдатели ОБСЕ.