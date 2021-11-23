ru ua
Вт, 23 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Бойовики не пропускали ОБСЄ на Донбасі та глушили безпілотники

Новость на русском →
Україна, Вівторок 23 листопада 2021 03:56
Бойовики не пропускали ОБСЄ на Донбасі та глушили безпілотники Фото: бойовики не пропускали ОБСЄ на Донбасі (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики створюють нові перешкоди для Організації з безпеки та співробітництва в Європі на Донбасі. Цього разу окупанти не пропускали спостерігачів ОБСЄ на непідконтрольні території та створювали перешкоди для безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 22 листопада.

На блокпості біля Мінерального неподалік Донецька озброєний член збройних формувань не пропустив патруль у напрямку н. п. Ясинувата. Він послався на "бойові дії" в цьому районі.

Біля залізничної станції "Червона Могила" у н. п. Вознесенівка (Луганська область) член озброєних формувань не пропустив патруль на територію станції та сказав їм залишити цей район.

Також у пункті пропуску на кордоні біля Вознесенівки член збройних формувань заявив патрулю, що вони мають покинути цей район, пославшись на "накази від своїх командирів".

Також в ОБСЄ відзначають кілька випадків створення перешкод для безпілотників, за допомогою яких спостерігачі здійснюють моніторинг.

Двічі безпілотники ОБСЄ глушили біля Горлівки, по одному разу біля Первомайська, Брянки та н. п. Новий.

Нагадаємо, що бойовики розміщують танки на Донбасі. На Луганщині їх помітили спостерігачі ОБСЄ.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄ Донбас
NEWS
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
DAILY
Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ