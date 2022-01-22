Боевики не пропускали наблюдателей и обстреливали беспилотники, - ОБСЕ

На блокпосте возле н. п. Новая Марьевка в Донецкой области вооруженный член вооруженных формирований отказал патрулю в проезде в населенный пункт, ссылаясь на "проведение инженерных работ" и на "соображения безопасности для СММ".

Также наблюдатели не смогли проехать через блокпост боевиков в районе н. п. Староласпа.

"Явно вооруженный член вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в проезде на юг в населенный пункт, ссылаясь на "проведение инженерных

работ в населенном пункте", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ над районами вблизи н. п. Петровское. В организации отмечают, что обстрел производился из стрелкового оружия.