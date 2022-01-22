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Бойовики не пропускали спостерігачів і обстрілювали безпілотники, - ОБСЄ

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Україна, Субота 22 січня 2022 04:42
Бойовики не пропускали спостерігачів і обстрілювали безпілотники, - ОБСЄ Фото: бойовики не пропускали спостерігачів і обстрілювали безпілотники ОБСЄ (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики продовжую перешкоджати роботі спостерігачів на Донбасі з Організації з безпеки й співробітництва в Європі. Цього разу окупанти не пропускали представників організації на непідконтрольні території та обстрілювали безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 21 січня.

На блокпості біля н.п. Нова Мар'ївка в Донецькій області озброєний член збройних формувань відмовив патрулю в проїзді в населений пункт, посилаючись на "проведення інженерних робіт" і на "міркування безпеки для СММ".

Також спостерігачі не змогли проїхати через блокпост бойовиків в районі н.п. Староласпа.

"Явно озброєний член збройних формувань відмовив патрулю Місії в проїзді на південь в населений пункт, посилаючись на "проведення інженерних
робіт" у населеному пункті", - йдеться в повідомленні.

Крім того, бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ над районами поблизу н.п. Петрівське. В організації зазначають, що обстріл проводився зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, що Росія перекидає на Донбас танки й боєприпаси та проводить тренування бойовиків. Про це розповіла українська розвідка.

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