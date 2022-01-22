Бойовики не пропускали спостерігачів і обстрілювали безпілотники, - ОБСЄ

Бойовики продовжую перешкоджати роботі спостерігачів на Донбасі з Організації з безпеки й співробітництва в Європі. Цього разу окупанти не пропускали представників організації на непідконтрольні території та обстрілювали безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 21 січня.

На блокпості біля н.п. Нова Мар'ївка в Донецькій області озброєний член збройних формувань відмовив патрулю в проїзді в населений пункт, посилаючись на "проведення інженерних робіт" і на "міркування безпеки для СММ".

Також спостерігачі не змогли проїхати через блокпост бойовиків в районі н.п. Староласпа.

"Явно озброєний член збройних формувань відмовив патрулю Місії в проїзді на південь в населений пункт, посилаючись на "проведення інженерних

робіт" у населеному пункті", - йдеться в повідомленні.

Крім того, бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ над районами поблизу н.п. Петрівське. В організації зазначають, що обстріл проводився зі стрілецької зброї.