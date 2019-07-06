Бойовики продовжують спроби дискредитувати ЗСУ, - СЦКК

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Спостерігачі зафіксували факти обстрілів окупованих населених пунктів

Російсько-окупаційні війська продовжують спроби звинуватити українських військових в обстрілі населених пунктів на окупованій території Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомила українська сторона Спільного центру з контролю та координації, спостерігачі зафіксували на околиці окупованого населеного пункту Патріотичне сліди від розриву снарядів 122-го калібру та пошкодження будівель внаслідок розльоту осколків.

Зазначається, що даний обстріл не міг бути вчинений українськими військовими, так як артилерійські установки 122-го калібру Збройних сил України знаходяться у визначених місцях зберігання.

"Відповідно до ТТХ (технічних характеристик - ред.) 122 мм артилерійських систем, їх максимальна дальність застосування становить 15,3 км, що свідчить про неможливість застосування артилерії зазначеного калібру з визначених місць зберігання", - пояснили у відомстві.

Крім того, спостерігачі зафіксували пошкодження будинків внаслідок мінометного обстрілу в окупованому Азові. Пошкодження виникли внаслідок розривів мін 120-го калібру.

"Отже, дану ситуацію можна розцінювати, як чергову спробу російсько-окупаційних військ дискредитувати ЗС України. Всі ці обстріли, ймовірно, здійснені противником у якості провокацій", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу, 5 липня, постраждали шестеро українських військовослужбовців. Збройні формування Російської Федерації 12 разів застосовували заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 та 82 мм.