Боевики продолжают обстреливать силы ООС, есть раненый

Боевики на Донбассе во вторник, 2 июня, продолжили обстрел сил ООС. В результате был ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в своем Facebook.

Указано, что по состоянию на 17:00 вторника вооруженные формирования России 7 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

"Военнослужащие Объединенных сил решительно ответили на вражеские обстрелы и продолжают контролировать ситуацию на линии соприкосновения", - указано в сообщении.

В частности, по украинским военным, выполняющим задачи возле Павлополя в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российские наемники открывали огонь из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также неподалеку Богдановки и Старогнатовки оккупанты выпустили 20 мин 82-го калибра, а защитников Марьинки обстреляли из снайперского оружия.

При этом защитников Водяного обстреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения... Наши воины применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. Потери противника уточняются", - указано в сообщении.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Майорска боевики вели огонь по позициям ООС из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а опорные пункты Новозвановки обстреляли из стрелкового оружия.

Указано, что на участках разведения №1, №2 и №3 соблюдался режим тишины.

Напомним, с начала суток боевики на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции, при этом боевых потерь среди защитников нет.

Как писало РБК-Украина, в течение мая потери боевиков на Донбассе составили 143 человека убитыми и ранеными.