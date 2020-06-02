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Боевики на Донбассе трижды нарушили режим "тишины" на линии боевого столкновения

Новости » Происшествия     02.06.2020 - 13:41
Боевики на Донбассе трижды нарушили режим "тишины" на линии боевого столкновения
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В результате прицельных обстрелов боевиков боевых потерь от начала суток среди защитников нет

От начала суток боевики на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции. Боевых потерь среди защитников нет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, российско-оккупационные войска в 2:35 совершили обстрел позиций ООС неподалеку Майорска. Они применили гранатометы и стрелковое оружие по направлению от шахты 6-7 оккупированной Горловки.

Вместе с тем, после 8:55 защитники Павлополя зафиксировали разрывы трех мин оккупантов. Кроме минометного обстрела Боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также в 10:45 оккупационные войска применили стрелковое оружие по украинским защитникам Новозвановки.

Как отмечается, украинские военнослужащие из легкого пехотного вооружения прекращали вооруженную активность оккупационных войск. В результате прицельных обстрелов боевиков боевых потерь от начала суток среди защитников нет.

Напомним, в течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Также РБК-Украина сообщало, что в течение мая потери боевиков на Донбассе составили 143 человека убитыми и ранеными.

Вместе с тем, Андрей Ермак заявил, что базовым условием дальнейшего разведения сил и разминирования на Донбассе єсть полное прекращение огня.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ДонбассбоевикиООС
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