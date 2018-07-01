Боевики продолжают обстреливать позиции ООС из минометов и гранатометов

В частности, было осуществлено выстрелы по н.п. Зайцевое и вблизи Новоалександровки

Пренебрегая условиями перемирия пророссийские боевики с начала суток открывали огонь из минометов и гранатометов. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил странице в Facebook.

Как сообщается, от 00:00 часов 1 июля, пренебрегая условиями перемирия, противник открыл огонь из минометов по населенному пункта Зайцевое, а с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов открыл огонь по нашим позициям вблизи Новоалександровки.

"По уточненным данным разведки в результате подрыва на противотанковой мины поврежден БТР российских оккупационных войск и один боевик получил ранения", - говорится в сообщении.

Брифинг представителя пресс-центра ООС 01.07.2018 г. на Протяжении прошлых суток, 30 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевые действия с наибольшей интенсивностью продолжались в районах населенных пунктов Новотошківське, Марьинка, Пески, Гнутове, Водяное. Подразделения Объединенных сил надежно удерживали занимаемые рубежи и открывали огонь для принуждения противника к прекращению огня. Российские оккупационные войска 26 раз прибегли к прицельного огня по нашим позициям, 4 из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. На некоторых направлениях было также зафиксировано огонь из вооружения БМП. На Луганском направлении противник обстрелял из минометов калибром 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников Новотошківського. Для подавления огневых средств противника были привлечены дежурные огневые средства. В ходе боя одного военнослужащего Об'объединенных сил были ранены. На Горловском направлении российские наемники проявляли активность в районе населенных пунктов Южное и Зайцевое. Там враг открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Зайцевого отмечалось также ведение огня из вооружения БМП. Наши защитники применив очередные средства заставили противника прекратить огонь. За минувшие сутки потерь на этом направлении среди военнослужащих Об'объединенных сил нет. На Донецком направлении противник активизировал провокации с применением по нашим позициям преимущественно из гранатометов и стрелкового оружия. Под вражеским огнем находились защитники Марьинки, Красногоровки, Верхньоторецького, Песков, Опросного и Новомихайлівки, а по позициям возле Авдеевки, в частности, враг вел огонь из вооружения БМП. Потерь среди украинских защитников на этом направлении не имеет. За прошедшие сутки значительного количества обстрелов подверглись защитники Мариупольского направления. В основном они носили провокационный характер. Враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Огневому воздействию подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Павлополь, Чермалык, Талаковка и Гнутове. В частности, утром российские наемники осуществили два выстрела из миномета калибром 120 мм в районе Гнутового, пытаясь спровоцировать наших бойцов на огонь в ответ. Провокация осталась без внимания. Потерь среди личного состава на Мариупольском направлении нет. Для ведения разведки наших позиций противник не оставляет попыток использования БПЛА. Отмечено 4 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины. Один из них удалось идентифицировать как «Элерон» российского производства. С целью запрета работы БПЛА противника применялись средства радиоэлектронной борьбы. По уточненным данным разведки в результате подрыва на противотанковой мины поврежден БТР российских оккупационных войск и один боевик получил ранение. От 00.00 часов 1 июля, пренебрегая условиями мир'я, противник открыл огонь из минометов по населенному пункта Зайцевое, а с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов открыл огонь по нашим позициям вблизи Новоалександровки. Об'объединенные силы готовы к адекватному реагированию на любые попытки противника нарушить очередное мир'я. Криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. Контрольно-пропускные пункты въезда – выезда продолжают работать в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовало более 17 тысяч человек и около 2,5 тысяч транспортных средств. 15 лицам по различным причинам отказано в пропуске через линию разграничения. Пограничный наряд от Донецкого пограничного отряда из состава Об'объединенных сил во время морского патрулирования обнаружил 6 рыболовных сетей, общей длиной 300 метров. За прошедшие сутки военнослужащими Объединенных сил доставили гуманитарную помощь, продукты питания в населенные пункты Луганское, Трехизбенка, Стрітенка. Кроме того украинские военные обеспечили соблюдение режима прекращения огня во время выполнения ремонтных работ на Донецкой фильтровальной станции. Таким образом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению. Военно-гражданские администрации, правоохранительные органы работают в штатном режиме. Слава Украине! Представитель пресс-центра ООС, старший лейтенант Николай Бондарчук. Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Воскресенье, 1 июля 2018 г.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе было ранено одного украинского военнослужащего.

Ранее в ВСУ также сообщали, что, несмотря на принятое Трехсторонней контактной группой в Минске перемирие с 00:00 часов 1 июля 2018 года, боевики на протяжении текущих суток уже дважды открывали огонь по нашим защитникам - в районе Зайцевого и Новоалександровки.