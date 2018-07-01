Бойовики продовжують обстрілювати позиції ООС із мінометів та гранатометів

Зокрема, було здійснено постріли по н.п. Зайцеве та поблизу Новоолександрівки

Нехтуючи умовами перемир'я проросійські бойовики з початку доби відкривали вогонь з мінометів та гранатометів. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Операції об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, від 00:00 годин 1 липня, нехтуючи умовами перемир’я, противник відкрив вогонь з мінометів по населеному пункту Зайцеве, а з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів відкрив вогонь по наших позиціях поблизу Новоолександрівки.

"За уточненими даними розвідки в результаті підриву на протитанковій міні пошкоджено БТР російських окупаційних військ і один бойовик дістав поранення", - йдеться у повідомленні.

Брифінг представника прес-центру ООС 01.07.2018р. Упродовж минулої доби, 30 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойові дії з найбільшою інтенсивністю тривали в районах населених пунктів Новотошківське, Мар’їнка, Піски, Гнутове, Водяне. Підрозділи Об’єднаних сил надійно утримували займані рубежі та відкривали вогонь для примушення противника до припинення вогню. Російські окупаційні війська 26 разів вдалися до прицільного вогню по наших позиціях, 4 з яких – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. На деяких напрямках було також зафіксовано вогонь з озброєння БМП. На Луганському напрямку противник обстріляв із мінометів калібром 120 мм та 82 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї захисників Новотошківського. Для придушення вогневих засобів противника були залучені чергові вогневі засоби. В ході бою одного військовослужбовця Об'єднаних сил було поранено. На Горлівському напрямку російські найманці проявляли активність у районі населених пунктів Південне та Зайцеве. Там ворог відкривав вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів. Біля Зайцевого відмічалось також ведення вогню з озброєння БМП. Наші захисники застосувавши чергові засоби змусили противника припинити вогонь. За минулу добу втрат на цьому напрямку серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На Донецькому напрямку противник активізував провокації із застосуванням по наших позиціях переважно гранатометів та стрілецької зброї. Під ворожим вогнем перебували захисники Мар’їнки, Красногорівки, Верхньоторецького, Пісків, Опитного та Новомихайлівки, а по позиціях біля Авдіївки, зокрема, ворог вів вогонь з озброєння БМП. Втрат серед українських захисників на цьому напрямку не має. Минулої доби значної кількості обстрілів зазнали захисники Маріупольського напрямку. В основному вони носили провокаційний характер. Ворог застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Вогневого впливу зазнали наші позиції в районі населених пунктів Лебединське, Водяне, Павлопіль, Чермалик, Талаківка та Гнутове. Зокрема, вранці російські найманці здійснили два постріли із міномета калібром 120 мм в районі Гнутового, намагаючись спровокувати наших воїнів на вогонь у відповідь. Провокація залишилася без уваги. Втрат серед особового складу на Маріупольському напрямку немає. Для ведення розвідки наших позицій противник не залишає спроб використання БПЛА. Відмічено 4 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів, які здійснювали політ уздовж лінії розмежування з боку окупованої території України. Один з них вдалося ідентифікувати як «Елерон» російського виробництва. З метою заборони роботи БПЛА противника застосовувалися засоби радіоелектронної боротьби. За уточненими даними розвідки в результаті підриву на протитанковій міні пошкоджено БТР російських окупаційних військ і один бойовик дістав поранення. Від 00.00 годин 1 липня, нехтуючи умовами перемир'я, противник відкрив вогонь з мінометів по населеному пункту Зайцеве, а з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів відкрив вогонь по наших позиціях поблизу Новоолександрівки. Об'єднані сили готові до адекватного реагування на будь-які спроби противника порушити чергове перемир'я. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Контрольно-пропускні пункти в’їзду – виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало понад 17 тисяч осіб та близько 2,5 тисяч транспортних засобів. 15 особам за різних причин відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Прикордонний наряд від Донецького прикордонного загону зі складу Об'єднаних сил під час морського патрулювання виявив 6 риболовних сіток, загальною довжиною 300 метрів. Минулої доби військовослужбовцями Об’єднаних сил доставлено гуманітарну допомогу, продукти харчування у населенні пункти Луганське, Трьохізбенка, Стрітенка. Крім того українські військові забезпечили дотримання режиму припинення вогню під час виконання ремонтних робіт на Донецькій фільтрувальній станції. Таким чином ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють в штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру ООС, старший лейтенант Микола Бондарчук. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 1 липня 2018 р.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі було поранено одного українського військовослужбовця.

Раніше в ЗСУ також повідомляли, що, незважаючи на ухвалене Тристоронньою контактною групою у Мінську перемир’я з 00:00 годин 1 липня 2018 року, бойовики упродовж поточної доби вже двічі відкривали вогонь по наших захисниках - у районі Зайцевого та Новоолександрівки.