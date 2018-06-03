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Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ на донецком направлении

НовостиПроисшествия    03.06.2018 - 18:48
Иллюстративное фото (facebook.com/ato news)
Иллюстративное фото (facebook.com/ato news)

Боевики продолжает осуществлять обстрелы позиций ВСУ из стрелкового оружия

На Донбассе в течение суток, 3 июня, погибших и раненных среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Так, в течение текущих суток ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Сообщается, что противник продолжает осуществлять обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия. Боевые действия продолжались преимущественно на донецком направлении, в частности вблизи населенных пунктов Тарамчук, Марьинка и Широкино. Кроме того, боевые действия зафиксированы вблизи Крымского (Луганская область).

 

Зведення станом на 18:00 3 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення Упродовж поточної доби, 3 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 3 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС на Донбассе за минувшие сутки, 2 июня,  ранения получили трое украинских военных.

В Объединенных силах подтвердили похищение двух военных боевиками "ЛНР" Боевики обстреливают Пивденное зажигательными боеприпасами, - штаб
Темы: Новости ООС    Теги публикации: Вооруженные силы Украины, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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