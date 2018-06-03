Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ на донецком направлении

Боевики продолжает осуществлять обстрелы позиций ВСУ из стрелкового оружия

На Донбассе в течение суток, 3 июня, погибших и раненных среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Так, в течение текущих суток ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Сообщается, что противник продолжает осуществлять обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия. Боевые действия продолжались преимущественно на донецком направлении, в частности вблизи населенных пунктов Тарамчук, Марьинка и Широкино. Кроме того, боевые действия зафиксированы вблизи Крымского (Луганская область).

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС на Донбассе за минувшие сутки, 2 июня, ранения получили трое украинских военных.