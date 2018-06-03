Бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ на донецькому напрямку

Бойовики продовжує здійснювати обстріл позицій ЗСУ зі стрілецької зброї

На Донбасі протягом доби, 3 червня, загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Так, протягом поточної доби ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Повідомляється, що противник продовжує здійснювати обстріл позицій Збройних сил України зі стрілецької зброї. Бойові дії тривали переважно на донецькому напрямку, зокрема поблизу населених пунктів Тарамчук, Мар'їнка і Широкіно. Крім того, бойові дії зафіксовані поблизу Кримського (Луганська область).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення ООС на Донбасі за минулу добу, 2 червня, поранення отримали троє українських військових.