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Бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ на донецькому напрямку

НовиниНадзвичайні події    03.06.2018 - 18:48
Ілюстративне фото (facebook.com/ato news)
Ілюстративне фото (facebook.com/ato news)

Бойовики продовжує здійснювати обстріл позицій ЗСУ зі стрілецької зброї

На Донбасі протягом доби, 3 червня, загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Так, протягом поточної доби ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Повідомляється, що противник продовжує здійснювати обстріл позицій Збройних сил України зі стрілецької зброї. Бойові дії тривали переважно на донецькому напрямку, зокрема поблизу населених пунктів Тарамчук, Мар'їнка і Широкіно. Крім того, бойові дії зафіксовані поблизу Кримського (Луганська область).

 

Зведення станом на 18:00 3 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення Упродовж поточної доби, 3 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 3 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення ООС на Донбасі за минулу добу, 2 червня, поранення отримали троє українських військових.

В Об'єднаних силах підтвердили викрадення двох військових бойовиками "ЛНР" Бойовики обстрілюють Південне запальними боєприпасами, - штаб
Темы: Новини ООС    Теги публікації: Збройні сили України, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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