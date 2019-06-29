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Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня

Новости » Общество    29.06.2019 - 20:15
Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня
Иллюстративное фото (ООС)

В результате обстрелов ранен военнослужащий

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в субботу, 29 июня, пророссийские наемники совершили 11 обстрелов позиций украинских военных и применили запрещенное Минскими договоренностями оружие, ранен один украинский защитник. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Сообщается, что вблизи населенного пункта Зайцевое боевики совершили обстрел из миномета 82 мм, а на окраинах Железного боевики применили противотанковые управляемые ракеты.

Рядом с Новолуганским боевики вели обстрелы, используя артиллерийские системы 122 мм и минометы калибра 120 и 82 мм, а вблизи Майорска огонь велся из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, противотанковых управляемых ракет, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в течение прошлых суток, 28 июня, боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня. Боевики 16 раз применили запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм

 

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