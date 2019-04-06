Бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

Від початку поточної доби, 6 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі було зафіксовано 7 прицільних обстрілів позицій українських військових з боку російських окупаційних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, під час обстрілів противник застосовував заборонене мінськими угодами озброєння. Ворог обстрілював з мінометів 120-го калібру українські позиції поблизу Павлополя та Зайцевого.

Бойовики з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Піски, Широкине, Опитне, Старогнатівка, Авдіївка.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі загинув один український військовий, двох поранено. Окупанти обстрілювали позиції ООС, зокрема, з озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, станом на ранок 6 квітня на Донбасі не працюють контрольні пункти в'їзду-виїзду "Гнутове" та "Мар'їнка". КПВВ "Гнутове" закритий на реконструкцію, а пункт пропуску "Мар'їнка" був закритий через ворожий обстріл.