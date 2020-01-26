Боевики продолжают блокировать передвижение СММ ОБСЕ у участков разведения

Фото: патрули ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)

Боевики пятый день подряд ограничивают доступ наблюдателей в районе населенного пункта Петровское

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня сообщила об очередных ограничения свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

В ежедневном отчете от 25 января СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулям ОБСЕ в проезде на временно оккупированную территорию на блокпостах у населенных пунктов Староласпа, Заиченко, Приморское и Сосновское.

В пункте пропуска на границе вблизи населенного пункта Изварино и в пешеходном пункте пропуска на границе вблизи населенного пункта Северный патрулю Миссии боевики предложили оставить указанные районы.

Кроме того, пятый день подряд представители вооруженных формирований РФ ограничивают доступ наблюдателей Миссии вблизи участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское.

Украинская сторона подчеркивает, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии являются недопустимыми.

Напомним, боевики на Донбассе блокируют передвижение наблюдателей ОБСЕ у участков разведения сил на Донбассе.