Бойовики продовжують блокувати пересування СММ ОБСЄ біля ділянок розведення

Фото: патрулі ОБСЄ (facebook.com/oscesmm)

Бойовики п'ятий день поспіль обмежують доступ спостерігачів в районі населеного пункту Петровське

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню повідомила про чергові обмеження свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

В щоденному звіті від 25 січня СММ ОБСЄ інформує про відмову патрулям ОБСЄ в проїзді на тимчасово окуповану територію на блокпостах у населених пунктів Староласпа, Заіченко, Приморське і Соснівське.

У пункті пропуску на кордоні поблизу населеного пункту Ізварине та в пішохідному пункті пропуску на кордоні поблизу населеного пункту Сєверний патрулю Місії бойовики запропонували залишити зазначені райони.

Крім того, п'ятий день поспіль представники збройних формувань РФ обмежують доступ спостерігачів Місії поблизу ділянки розведення сил і засобів в районі населеного пункту Петровське.

Українська сторона підкреслює, що дії з перешкоджання виконання представниками СММ мандата Місії ОБСЄ є неприпустимими.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі блокують пересування спостерігачів ОБСЄ в ділянок розведення сил на Донбасі.