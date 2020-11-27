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КПВВ на Донбассе могут работать с ограничениями до середины 2021, - ООН

Донбасс, Пятница 27 ноября 2020 21:54
КПВВ на Донбассе могут работать с ограничениями до середины 2021, - ООН
Фото: КПВВ на Донбассе (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе будут работать в ограниченном режиме, скорее всего, до середины лета. А военный конфликт продолжится, но с меньшей интенсивностью.

Об этом говорится в Плане гуманитарного реагирования ООН.

В отчете говорится, что вооруженный конфликт, вероятнее всего, будет продолжаться с меньшей интенсивностью. При этом в ООН отмечают, что ограничения на пересечение линии разграничения усилили уязвимость людей. Ситуация еще сложнее на территориях вне правительственного контроля.

"Вероятно, работа контрольных пунктов на "линии разграничения" будет оставаться существенно ограниченной минимум до середины лета 2021 года. Из положительного стоит отметить, что полноценная работа двух новых пунктов пропуска в Луганской области обеспечит долгожданное облегчение ситуации в местных общинах", - говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа до сих пор не решила вопрос разблокировки пунктов пропуска на Донбассе. КПВВ не работают в полноценном режиме с весны 2020 года. Сначала украинская сторона ограничила пропуск в связи с пандемией COVID-19, после чего боевики ввели еще более жесткие ограничения.

Ожидается, что Украина откроет сервисные центры на всех КПВВ в 2021.

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