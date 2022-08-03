Боевики принудительно "эвакуируют" жителей Харьковской области в Россию: открыто дело
Боевики так называемой "Луганской народной республики" принудительно вывозят жителей Казачьей Лопани Харьковской области в палаточные лагеря Белгородской области России. Прокуратура уже начала расследование насильственной эвакуации людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Указано, что прокуратура внесла сведения в ЕРДР, основываясь на информации СМИ. Сообщается, что военные так называемой "ЛНР" принудительно вывозят людей в РФ, манипулируя и запугивая их якобы обстрелами со стороны украинской армии.
Дергачевская окружная прокуратуры начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса). В дальнейшем материалы будут переданы в управление СБУ в Харьковской области.
Как сообщалось ранее, 1 августа россияне расстреляли автобус с беженцами из Херсонской области. Три человека погибли.
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