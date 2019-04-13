ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня

Новости » Общество    13.04.2019 - 14:18
Боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики совершили 3 обстрела позиций ООС на Донбассе

Боевики на Донбассе с начала текущих суток, 13 апреля, по состоянию на 12 часов три раза осуществили обстрелы позиций украинских военных на Донецком направлении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сообщается, что после шести утра боевики совершили обстрелы позиций украинских защитников вблизи Авдеевки с применением противотанкового ракетного комплекса. Около 10:30 применили стрелковое оружие.

Также в районе населенного пункта Пески с 9:10 до 9:24 российско-оккупационные войска вели огонь по позициям украинских защитников с применением ручных противотанковых гранатометов.

"Наши подразделения надежно контролируют ситуацию, придерживаясь условий прекращения огня", - сообщили в Минобороны.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что за минувшие сутки, 12 апреля, вследствие усиленных обстрелов со стороны боевиков погиб один военный операции О'объединенных сил и еще двое получили ранения. Вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции подразделений Об'объединенных сил, применив при этом семь раз запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

На Донбассе обострились обстрелы, есть погибший и раненые военные На Донбассе обстрел коммунальщиков сорвал ремонт водовода
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь