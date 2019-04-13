Боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики совершили 3 обстрела позиций ООС на Донбассе

Боевики на Донбассе с начала текущих суток, 13 апреля, по состоянию на 12 часов три раза осуществили обстрелы позиций украинских военных на Донецком направлении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сообщается, что после шести утра боевики совершили обстрелы позиций украинских защитников вблизи Авдеевки с применением противотанкового ракетного комплекса. Около 10:30 применили стрелковое оружие.

Также в районе населенного пункта Пески с 9:10 до 9:24 российско-оккупационные войска вели огонь по позициям украинских защитников с применением ручных противотанковых гранатометов.

"Наши подразделения надежно контролируют ситуацию, придерживаясь условий прекращения огня", - сообщили в Минобороны.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что за минувшие сутки, 12 апреля, вследствие усиленных обстрелов со стороны боевиков погиб один военный операции О'объединенных сил и еще двое получили ранения. Вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции подразделений Об'объединенных сил, применив при этом семь раз запрещенное Минскими договоренностями вооружение.