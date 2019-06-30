Боевики применили минометы запрещенных калибров

От начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские наемники осуществили 9 обстрелов украинских позиций, применяя минометы запрещенных калибров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.



Сообщается, что по состоянию на 12:00 в воскресенье, 30 июня, российские наемники выпустили 38 мин 120-го калибра и 7 мин калибра 82 мм.



"Под вражеский огонь ночью и утром попадали позиции подразделений Объединенных сил у н.п. Луганское и Новолуганское, а также Марьинка, Лебединское, Широкино, Опытное и Павлополь", - сообщили в Министерстве обороны.



Украинские солдаты трижды открывали огонь в ответ, чтобы заставить противника прекратить обстрелы. При этом украинские защитники не применяли запрещенное оружие, придерживаясь взятых обязательств.



"По состоянию на данный момент ситуация остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил. Боевых потерь в рядах украинских войск с начала этих суток нет", - заявили в Министерстве обороны.



Ранее РБК-Украина сообщало, что в течение минувших суток, 29 июня, боевики 31 раз нарушили режим прекращения огня, пострадали двое украинских военных. Отмечается, что 15 раз был применен запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.