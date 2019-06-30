Бойовики застосували міномети заборонених калібрів

Від початку поточної доби у зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі проросійські найманці здійснили 9 обстрілів українських позицій застосовуючи міномети заборонених калібрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.



Повідомляється, що станом на 12:00 у неділю, 30 червня, російські найманці випустили 38 мін 120-го калібру та 7 мін калібру 82 мм.



"Під ворожий вогонь вночі та вранці потрапляли позиції підрозділів Об’єднаних сил біля н.п. Луганське та Новолуганське, а також Мар’їнка, Лебединське, Широкине, Опитне і Павлопіль", - повідомили в Міністерстві оборони.



Українські солдати тричі відкривали огонь у відповідь аби змусити ворога припинити обстріли. При цьому українські захисники не застосовували заборонену зброю, дотримуючись взятих зобов’язань.



"Станом на цю мить ситуація залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил. Бойових втрат у лавах українських військ з початку цієї доби немає", - заявили в Міністерстві оборони.



Раніше РБК-Україна повідомляло, що протягом минулої доби, 29 червня, бойовики 31 раз порушили режим припинення вогню, постраждали двоє українських військових. Зазначається, що 15 разів було застосовано заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння БМП, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.