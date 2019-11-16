Бойовики застосували міномети поблизу Петрівського

Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Під обстріл потрапили українські позиції біля Старогнатівки

Російсько-окупаційні війська вранці, 16 листопада, з мінометів обстріляли українські позиції у районі ділянки розведення сил поблизу Петрівського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомляється, сьогодні бойовики з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Старогнатівки в районі ділянки розведення сил №3. Противник вів вогонь з напрямку Петрівського.

Також обстріл в районі ділянки розведення №3 був зафіксований у п'ятницю, 15 листопада. Вчора окупанти били з великокаліберного кулемету з напрямку населеного пункту Вікторівка по українським позиціям поблизу Новогнатівки.

"Ворог, ведучи вогонь з правого та лівого флангу за межами ділянки розведення, провокує нас на вогонь у відповідь та розраховує зафіксувати обстріли у межах ділянки №3. В подальшому російська сторона планує використати ці матеріали для звинувачень України на світовій арені у порушенні мирного процесу", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 листопада в зоні проведення ООС на Донбасі було поранено одного українського військового. Противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів .