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Боевики трижды нарушили "тишину", стреляли из минометов возле Водяного

Донбасс, Пятница 29 января 2021 07:51
Боевики трижды нарушили "тишину", стреляли из минометов возле Водяного
Фото: военные на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

В понедельник, 28 января, вооруженные формирования Российской Федерации три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Водяного на Приазовье противник открывал огонь в сторону украинских позиций из минометов 120 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Катериновки противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

С начала текущих суток, 29 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 27 января боевики десять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Ранее сообщалось, что пророссийские боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе. Оккупанты размещают с нарушениями артиллерию и препятствуют работе ОБСЕ.

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