Боевики применили беспилотник и артиллерию на Донбассе: ранены двое военных

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Старогнатовки и Новотошковского

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции операции Объединенных сил, в результате чего ранения получили двое украинских военный. Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики вблизи Старогнатовки применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17. В результате один украинский военный получил осколочное ранение.

Также позиции ООС вблизи Новотошковское обстреляли из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм. В результате обстрела был ранен один украинского защитника.

"Воинов оперативно доставлены в лечебные учреждения и предоставлено надлежащую медицинскую помощь", - сообщили в ООС.

Украинские военные применили вооружение в ответ. Потери противника уточняются.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня, 7 мая, в результате вражеского обстрела вблизи Новоселовки Второй ранение получил еще один украинский военный.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения. При этом подразделения Объединенных сил ликвидировали двух пророссийских боевиков и ранили троих.