Бойовики застосували безпілотник і артилерію на Донбасі: поранені двоє військових

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Старогнатовки і Новотошковского

Збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції операції Об'єднаних сил, в результаті чого поранення отримали двоє українських військовий. Про це йдеться в повідомленні ООС Facebook.

Повідомляється, що бойовики поблизу Старогнатовки застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометный постріл ВОГ-17. В результаті один український військовий отримав осколкове поранення.

Також позиції ООС поблизу Новотошковское обстріляли з заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм. В результаті обстрілу був поранений один українського захисника.

"Воїнів оперативно доставлені в лікувальні установи та надано належну медичну допомогу", - повідомили в ООС.

Українські військові застосували озброєння у відповідь. Втрати противника уточнюються.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні, 7 травня, в результаті ворожого обстрілу поблизу Новоселівки Другої поранення отримав ще один український військовий.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення. При цьому підрозділу Об'єднаних сил ліквідували двох проросійських бойовиків і поранили трьох.