На Донбассе в течение дня ранены двое украинских военных, - ООС

Боевики 14 раз обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение дня, 13 июня 2018 года, ранены 2 украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"На протяжении текущих суток, 13 июня, ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой. В ходе боевых действий текущих суток двое украинских защитников получили ранения. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение дня боевики 14 раз обстреливали позиции ООС на Донбассе. В частности, боевики обстреливали украинские позиции в районе Новотошковского, Новозвановки, Водяного, Талаковки.

"Объединенные силы открывали огонь в ответ и подавляли огневые точки врага, сохраняя положение наших подразделений неизменными", - отмечают в штабе.

Кроме того, сообщается, что боевики вели снайперский огонь в районе населенного пункта Красногоровка (Донецкая область).

Сводка по состоянию на 18:00 13 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення в Течение текущих суток, 13 июня,... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 13 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе проведения ООС на Донбассе на протяжении прошлых суток, 12 июня, российско-оккупационные войска 32 раза обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный погиб, двое ранены.