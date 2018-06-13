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Интервью

На Донбассе в течение дня ранены двое украинских военных, - ООС

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 18:38
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики 14 раз обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение дня, 13 июня 2018 года, ранены 2 украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"На протяжении текущих суток, 13 июня, ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой. В ходе боевых действий текущих суток двое украинских защитников получили ранения. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение дня боевики 14 раз обстреливали позиции ООС на Донбассе. В частности, боевики обстреливали украинские позиции в районе Новотошковского, Новозвановки, Водяного, Талаковки.

"Объединенные силы открывали огонь в ответ и подавляли огневые точки врага, сохраняя положение наших подразделений неизменными", - отмечают в штабе.

Кроме того, сообщается, что боевики вели снайперский огонь в районе населенного пункта Красногоровка (Донецкая область).

 

Сводка по состоянию на 18:00 13 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення в Течение текущих суток, 13 июня,...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 13 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе проведения ООС на Донбассе на протяжении прошлых суток, 12 июня, российско-оккупационные войска 32 раза обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный погиб, двое ранены.

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Теги публикации: Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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