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Бойовики не припиняють обстріли на Донбасі, є постраждалі

Новини » Суспільство    23.06.2019 - 21:04
Бойовики не припиняють обстріли на Донбасі, є постраждалі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

В результаті обстрілів було поранено 2 українських військових

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі проросійські бойовики здійснили 20 обстрілів й застосували озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У штабі повідомили, що проросійські бойовики вели обстріли позицій українських військовослужбовців використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, а також міномети калібру 120 та 82 мм.

В районі оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики здійснили обстріли поблизу населених пунктів Павлопіль, Авдіївки, Водяне, Піски та Мар'їнки. В районі оперативно-тактичного угрупування "Північ" обстріли зафіксовано поблизу Шумів, Південного, Травневого, Новолуганського, Майорська

"Внаслідок ворожих обстрілів два українських військовослужбовця отримали поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі ООС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу, 22 червня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув один український військовий, ще 8 бійців отримали поранення. Впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська 31 раз відкривали вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил. 

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