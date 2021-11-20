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Боевики не позволили ОБСЕ оценить обстрел Старомихайловки: угрожали сбить беспилотник

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Украина, Суббота 20 ноября 2021 06:40
Боевики не позволили ОБСЕ оценить обстрел Старомихайловки: угрожали сбить беспилотник Фото: боевики не пропустили ОБСЕ в Старомихайловку для оценки обстрела (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Боевики препятствуют мониторингу ситуации на Донбассе, которую осуществляет Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. На этот раз оккупанты не позволили наблюдателям оценить повреждения после обстрела в Старомихайловке и угрожали сбить беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на отчет СММ ОБСЕ за 19 ноября.

19 ноября в 09:45 на блокпосте в н. п. Старомихайловка (Донецкая область) два вооруженных члена вооруженных формирований отказали патрулю в доступе к населенному пункту, сославшись на необходимость получения разрешения от их командиров.

"Задачей патруля было уточнить сообщения о повреждении гражданских объектов в данном населенном пункте", - уточнили в ОБСЕ.

В 10:25 наблюдателям сказали обратиться к старшим членам вооруженных формирований для содействия получению доступа в населенный пункт. Через десять минут наблюдатели проинформировали боевиков о намерении осуществить полет беспилотника над населенным пунктом для уточнения сообщений о повреждениях.

"После телефонного разговора с командирами члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен", - говорится в сообщении.

После этого команда ОБСЕ не стала запускать летательный аппарат и покинула район.

ОБСЕ напоминает, что неограниченный и безусловный доступ ко всем районам является критически важным для обеспечения эффективного мониторинга и информирования о ситуации с безопасностью, а также выполнения других предусмотренных мандатом задач. Также отмечается, что технические средства являются неотъемлемой частью операционной инфраструктуры ОБСЕ и включены в спецификацию Решения Постоянного совета ОБСЕ № 1117 о том, что у СММ будет безопасный и надежный доступ по всей Украине.

Напомним, что боевики размещают тяжелую военную технику на Донбассе. ОБСЕ сообщила о танках, гаубицах и "Градах".

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