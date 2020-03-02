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Боевики снова пошли на обострение ситуации на Донбассе, есть раненый

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В результате обстрела осколками стекла ранен мирный житель

Боевики на Донбассе в очередной раз пошли на обострение ситуации, в результате обстрела Красногоровки ранен мирный житель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что боевики сегодня целенаправленно обстреляли Красногоровку под оккупированным Донецком.

"Противник вел огонь на поражение по домам мирных жителей с применением минометов калибра 120 мм, прекрасно понимая, что обстрелы представляют угрозу жизни и здоровья гражданскому населению. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконное стекло, осколками которого был ранен один житель. Жителю оперативно оказали медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что украинские бойцы открыли ответный огонь, потери противника уточняются.

"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что ни один акт агрессии и в дальнейшем не останется без должного ответа", - добавили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки в зоне боевых действий на Донбассе пять военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще двое - боевое поражение. Кроме того, один боец погиб.

Также сообщалось, что боевики обстреляли украинских военных во время подвоза продуктов.

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