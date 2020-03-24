Боевики перестали пропускать жителей ОРДЛО на оккупированную территорию

Боевики на оккупированном Донбассе перестали пропускать через КПВВ жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что командующий Объединенных сил с начала действия ограничительных мер на КПВВ выдал разрешения 429 лицам. Однако с 21 марта фиксируется прекращение пропуска пророссийскими вооруженными формированиями.

"Боевики отказывали во въезде на временно оккупированную территорию Украины без объяснения причин и возвращали их в так называемую "серую зону". За указанный период пограничники обеспечили возвращение на контролируемую территорию Украины 29 таких лиц, среди которых были те, кто имел документы по зарегистрированному месту жительства на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Таким образом, пограничники отмечают, что оккупационная власть не гарантирует пропуск граждан Украины, у которых есть чрезвычайная потребность в пересечении линии разграничения.

Напомним, ранее представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский рассказал РБК-Украина о том, что в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" с начала года от свиного гриппа умерли 40 человек.