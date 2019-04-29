ru
ua

Боевики на Пасху трижды нарушили режим тишины на Донбассе


Потерь среди украинских военных не зафиксировано

В течение воскресенья, 28 апреля, пророссийские боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Об этом сообщается в утреннем возведении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики обстреливали украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы из гранатометов и минометов велись в районе Широкиного и Песок.

Кроме того, из гранатометов различных систем оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское.

"Потери врага произошли в небоевых условиях. По данным разведки Объединенных сил, 28 апреля трое оккупантов погибли, один травмирован", - говорится в сообщении.

Кроме того, от начала текущих суток враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Широкинне.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - добавили в штабе ООС.

Напомним, на Протяжении субботы, 27 апреля, в зоне проведения операции О'объединенных сил (ООС) на Донбассе один украинский военный получил ранения. Всего боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военных.

Рада приняла "языковой закон" Судьи по делу ПриватБанка требуют завести дела на Порошенко, Петренко и Смолия
Читать все новости