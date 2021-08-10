Боевики отработали на Донбассе танковое наступление с поддержкой артиллерии

Незаконные вооруженные формирования России на прошлой неделе провели командно-штабные учения своих оккупационных корпусов на Донбассе. Оккупанты отработали наступление танковых и мотострелковых подразделений с поддержкой артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Также, по данным украинской разведки, пророссийские боевики проводили мероприятия боевого слаживания артиллерийских и минометных подразделений с проведением практических стрельб.
"Кроме того, командование вооруженных формирований Российской Федерации осуществляло усиленный контроль за подготовкой подчиненных соединений и частей к проведению сборов с резервистами", - отметили в Минобороны.